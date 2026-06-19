Kadınlarda daha sık görülen otoimmün hastalıkların ardındaki etkenler

Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı korumak için görev yapıyor. Ancak bazı durumlarda bu koruyucu mekanizma yönünü şaşırarak sağlıklı hücre ve dokuları hedef alabiliyor. Otoimmün hastalıklar olarak bilinen bu tabloların dikkat çeken yönlerinden biri ise kadınlarda daha sık görülmeleri.

Bazı hastalıklarda kadınlarda görülme oranının erkeklere göre belirgin şekilde yüksek olması, bilim insanlarını uzun yıllardır bu farkın nedenlerini araştırmaya yönlendiriyor.

BAĞIŞIKLIK YANITI KADINLARDA FARKLI ÇALIŞABİLİYOR

Araştırmalar, bağışıklık sisteminin kadın ve erkeklerde her zaman aynı şekilde çalışmadığını gösteriyor. Kadınlarda bazı bağışıklık yanıtlarının daha belirgin olabilmesi, enfeksiyonlara karşı avantaj sağlayabilirken bazı durumlarda bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasına da zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlara göre otoimmün hastalıkların kadınlarda daha sık görülmesinde bu farklı bağışıklık yanıtı önemli başlıklardan biri. Çünkü bağışıklık sistemi kendi dokularını yabancı gibi algıladığında, vücudu korumak için çalışan mekanizma sağlıklı hücrelere zarar vermeye başlayabiliyor.

HORMONLARIN ETKİSİ TEK BAŞINA YETERLİ GÖRÜLMÜYOR

Bilim insanları, kadınlarda daha sık görülen otoimmün hastalıkları anlamaya çalışırken hormonların etkisini de inceliyor. Özellikle östrojen hormonunun bağışıklık sistemiyle etkileşim içinde olduğu ve bağışıklık hücrelerinin çalışma şeklini etkileyebildiği biliniyor.

Bu nedenle ergenlik, gebelik ve menopoz gibi hormonal değişimlerin yoğun olduğu dönemler, otoimmün hastalık araştırmalarında özel bir yer tutuyor. Ancak uzmanlar, hormonların tek başına açıklayıcı olmadığını ve tablonun çok daha karmaşık olduğunu vurguluyor.

X KROMOZOMU ARAŞTIRMALARDA ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kadınlarda otoimmün hastalıkların daha sık görülmesini açıklayabilecek yeni mekanizmalar üzerinde yoğunlaşıyor. Araştırmacılar özellikle kadın hücrelerinde bulunan iki X kromozomundan birini susturmaya yardımcı olan XIST adlı molekülün bağışıklık sistemiyle ilişkisini inceliyor.

2024 yılında yayımlanan bir çalışmada, XIST molekülünün bazı bağışıklık tepkileriyle bağlantılı olabilecek proteinlerle etkileşime girebildiği gösterildi. Uzmanlara göre bu bulgu, kadınlarda otoimmün hastalık riskinin neden daha yüksek olabildiğini anlamak için önemli bir ipucu sunuyor. Ancak bu mekanizmanın tek başına tüm vakaları açıklamadığı ve araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.

GENETİK YATKINLIK ÇEVRESEL ETKENLERLE BİRLEŞEBİLİYOR

Kadınlarda bulunan iki X kromozomu, bağışıklık sistemiyle ilişkili çok sayıda geni taşıyor. Bu durum kadın ve erkek bağışıklık sistemleri arasında bazı farklılıklar oluşmasına katkıda bulunabiliyor.

Ancak genetik yatkınlık hastalığın mutlaka ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Sigara kullanımı, bazı enfeksiyonlar, çevresel maruziyetler, kronik stres ve yaşam tarzına bağlı etkenler de otoimmün hastalıklarla ilgili araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

BELİRTİLER UZUN SÜRE GÖZDEN KAÇABİLİYOR

Lupus, romatoid artrit, Hashimoto tiroiditi ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıklar farklı organ ve sistemleri etkileyebiliyor. Bu nedenle belirtiler her zaman aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Uzun süren yorgunluk, eklem ağrıları, cilt bulguları, tiroid sorunları veya tekrarlayan iltihabi şikayetler bazı kişilerde araştırılması gereken işaretler arasında yer alabiliyor