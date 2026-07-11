Kafkasör'de boğa güreşleri nefes kesti: 82 yaşındaki ninenin örgüsüyle tribündeki hali ilgi odağı oldu

Artvin'in köklü gelenekleri arasında yer alan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, ikinci gününde de yoğun katılım ve renkli görüntülerle devam etti. Kafkasör Boğa Güreşleri Arenası'nda düzenlenen karşılaşmalarda boğalar güçlerini ortaya koyarken, tribünleri dolduran binlerce kişi mücadeleleri büyük bir ilgiyle takip etti. Festivalde yaşanan rekabet kadar tribünlerde oluşan samimi ve sıcak atmosfer de dikkat çekti.

ARENADA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ YAŞANDI

Festival kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde, Yıldızlar Kategorisi'nin Küçük Başaltı, Başaltı ve Baş boylarında birbirinden iddialı boğalar arenaya çıktı.

Sahiplerinin büyük emek vererek hazırladığı boğalar, kategorilerinde şampiyonluk elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Güç, dayanıklılık ve mücadele azminin ön plana çıktığı karşılaşmalar, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Gün sonunda yapılan müsabakaların ardından her kategoride dereceye giren boğalar ve sahipleri ödüllerini alarak büyük sevinç yaşadı.

TRİBÜNLERDE FESTİVAL COŞKUSU HAKİMDİ

Kafkasör Boğa Güreşleri Arenası'nı dolduran vatandaşlar, gün boyunca süren karşılaşmaları büyük bir heyecanla izledi. Artvin'in yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden festivale gelen ziyaretçiler, hem müsabakaların heyecanına ortak oldu hem de festival atmosferini yaşadı.

Boğa güreşlerinin yanı sıra tribünlerde yaşanan renkli anlar da objektiflere yansıdı.

ELİNDE ÖRGÜSÜYLE MÜSABAKALARI TAKİP ETTİ

Festivalin en dikkat çeken görüntülerinden biri ise 82 yaşındaki bir ninenin tribündeki hali oldu.

Elindeki örgüsünü örmeye devam ederken bir yandan da boğa güreşlerini ilgiyle takip eden yaşlı kadın, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Doğal tavırları ve festivale olan ilgisiyle dikkat çeken nine, tribünlerde bulunan vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

Hem geleneksel el işiyle uğraşması hem de güreşleri kaçırmadan izlemesi, festivalin unutulmaz karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

KAFKASÖR GELENEĞİ YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğa güreşlerinin yanı sıra bölgenin kültürel mirasını, sosyal yaşamını ve geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor.

Festival boyunca farklı kategorilerde gerçekleştirilecek boğa güreşleri ile çeşitli kültürel etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.