Kahramanmaraş'ta anne ve babasını evde rehin aldığı iddiası ekipleri alarma geçirdi
Elbistan ilçesinde anne ve babasını evde rehin alan genç, polis ekiplerince ikna edilirken, rehin alınan anne ve baba kurtarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir gencin anne ve babasını evde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.
ANNE VE BABA KURTARILDI
Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakerenin ardından genç ikna edilerek teslim oldu.
Olayda rehin alınan anne ve baba sağ salim kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)