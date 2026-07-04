Kahramanmaraş'ta bıçakla sürücünün üzerine yürüyen şahıs kamerayı görünce vazgeçti

Trafikte yaşanan kavga ve tartışmalar bitmek bilmiyor.

Yeni trafik kanunu ile beraber cezaların artırılmasına rağmen yeni şiddet görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak adresler Kahramanmaraş'ı gösterdi.

ARACINDAN İNİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından sürücülerden biri, aracından inerek diğer aracın sürücüsüne doğru ilerledi.

BIÇAKLA GİTTİ, KAMERAYI GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

Aracından inen şahıs, diğer araca doğru gitmeden önce bagajından bıçak aldı.

Bu sırada diğer sürücünün kendisini cep telefonu kamerası ile kayda aldığını gören bıçaklı şahıs, aracına geri döndü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan o anlara ait görüntüler, daha sonra sosyal medyada da paylaşıldı.

Çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler tepki topladı.

SALDIRI AMACIYLA ARACINDAN İNENE 180 BİN LİRA CEZA

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler, 'saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' eylemini açıkça yasakladı.

Bu ihlallerde sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesiliyor, ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuluyor ve araç 60 gün trafikten menediliyor.