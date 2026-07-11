Kahramanmaraş'ta orman yangını
Türkoğlu İlçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE KAPSAMINDA KULLANILANLAR
Yangına müdahale kapsamında 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter ile 5 belediye itfaiye aracı görev aldı.
4 TEKNİK İLE 35 PERSONEL KATILDI
Çalışmalara 4 teknik personel ile toplam 35 personel katıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)