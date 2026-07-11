Kahramanmaraş’ta rehin krizi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde, ismi henüz açıklanmayan bir gencin anne ve babasını evde rehin aldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, Özel Harekat ekipleri, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde çevre güvenliği sağlanırken, ekipler olası risklere karşı geniş çaplı önlem aldı.

POLİSİN MÜZAKERESİ SONUÇ VERDİ

Güvenlik güçleri, içeride bulunan genci ikna etmek amacıyla müzakere süreci başlattı.

Yapılan görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerinin çağrılarına uyarak teslim oldu. Operasyon sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ANNE VE BABA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Evde bulundukları belirtilen anne ve baba, ekipler tarafından güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, herhangi bir yaralanma ihtimaline karşı iki kişiyi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirdi. İlk belirlemelere göre anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teslim olmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın nedenine ilişkin araştırma başlatılırken, güvenlik birimlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.