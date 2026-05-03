Kahramanmaraş'taki saldırıda ölen Almina'nın cenazesi ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda korkunç bir olay meydan geldi.

Okulun öğrencilerinden 14 yaşındaki İsra Aras Mersinli isimli şahıs, okula silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Mersinli'nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda, 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

ALMİNA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu ise hastanede tedavi görüyordu.

Ağaoğlu'nun hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu’nun ölüm haberi ailesini gözyaşlarına boğdu.

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"ANNEN YANINDA KIZIM"

Ağaoğlu cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" dedi.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.