Kandaki yağı eriten bitkiler: Düzenli tüketenin kanı temizleniyor

"Kandaki yağ yüksekliği", kan verdiğinizde karşınıza çıkabilecek basit ama ciddi bir değerdir.

Kandaki yağ seviyelerinin yükselmesi, özellikle yüksek kolesterol ve trigliserit değerleri, günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında.

Uzun süre kontrol altına alınmayan yüksek kan yağları, damar sertliği, kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp-damar hastalıklarının riskini artırabiliyor.

Bazı bitkiler ve bitkisel besinler içerdiği antioksidanlar, lifler ve biyoaktif bileşenler sayesinde kolesterol ve trigliserit seviyelerinin dengelenmesine destek olabiliyor.

Elbette bu bitkiler tek başına tedavi edici bir yöntemi değil ancak düzenli tüketildiklerinde kalp ve damar sağlığını desteklemeye katkı sağlayabiliyorlar.

Peki, kandaki yağı eriten bitkiler hangileri? Kandaki yağı düşüren bitkiler neler?

İşte önerilen o liste...