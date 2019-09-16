Türk sınırları, dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak kabul edilen Kangallara emanet edilecek.

Zekası ile öne çıkan Kangallar, güçlü fiziki yapıları ile dikkat çekiyor. 2 kilometre görme menzili, 4 kilometre ise koku alma özelliğine sahip bu köpekler, teröristlere geçit vermeyecek.

TERÖRİSTLERE GEÇİŞ YOK

Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangalların, terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.

Kangal köpekler şimdi de sınırları koruyacak ViDEO

KANGALLARA ALARM GÖREVİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı. Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavrular, sınırlarda alarm görevi üstlenecek.

SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENECEK

Yaklaşan herhangi bir tehlikeyi 4 kilometre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilometre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş teknolojilere oranla çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin, çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor.

GECE GÖRÜŞÜ SAYESİNDE KUŞ UÇMAYACAK

Altın Kangal Çiftliği sahibi olan Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, yetiştirdikleri köpeklerin terörle mücadelede görev alacak olmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi. Taşdelen, “Adını dünyaya duyuran Kangal köpeklerimiz, şimdi de doğu bölgemizdeki karakollarımızda, üst bölgelerimizde, Mehmetçiğimizin yanında erken tespit görevini yürütecek. Köpeklerimiz, dünyanın en zeki koruma köpekleri arasında yer almaktadır. Özellikle gece insanların gözle göremeyeceği şeyleri görebilirler. Keskin işitme kabiliyeti ile uzaktan gelebilecek tehlikeleri sezer ve haber verirler. Bu nedenle Kangal köpeklerimizin bu amaçla görev yapmaları, gerçekten gurur verici bir gelişme.” dedi.