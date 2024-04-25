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Her sabah bir avuç badem yiyin, o sorunlara elveda deyin

Her sabah bir avuç badem yiyin, o sorunlara elveda deyin Bademin sağlığa olan faydaları tartışmasız bir şekilde kabul görmüş durumda. Özellikle her sabah 1 avuç badem yerseniz bakın neler oluyor…