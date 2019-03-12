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Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

Yirmi genç, 18 yaşında lenf kanserine yakalanan yakın arkadaşını yalnız bırakmadılar.

İHA | 12.03.2019 - 11:33..
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Eskişehir’de yaklaşık yirmi genç, lenfoma hastalığına yakalanan ve kemoterapi nedeniyle saçlarını kazıtan arkadaşları Hakan Ayvaz’a destek için saçlarını kazıttı.

Amansız hastalığa yakalanan Hakan Ayvaz, bulunduğu hastanede kemoterapi tedavisi alırken, arkadaşları desteğini bir dakika bile azaltmıyor. Bir araya gelerek kuaföre giden 20 genç, Hakan gibi saçlarını kazıttı.

Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

“SAÇIN BİR ÖNEMİ YOK ÖNEMLİ OLAN KARDEŞLİK”

Saçlarını kazıtan gençlerden Enes Hasan Ş., beraber büyüdükleri Hakan’ın kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmemesi için bir araya geldiklerini vurguladı.

Enes, “Arkadaşım benim çocukluk arkadaşım, beraber büyüdük. Talihsiz bir hastalığa yakalandı ve başına kötü olaylar geldi. Bu yüzden saçlarını kazıdılar. Biz de dedik bizden de gitsin saç, saçın bir önemi yok. Önemli olan kardeşlik bizim için. Arkadaşlar ile böyle bir karar verdik, saçlarımızı kazıtalım dedik." diyerek herkesi duygulandırdı.

Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

“ELİMİZDEN BİR TEK BU GELİYOR”

Hakan’ın arkadaşlarından Yusuf Şen ise Hakan için yapabildiklerinin sınırlı olduğunu belirterek, “Çocukluğumuzdan beri hepimizin arkadaşı zaten. Lenfoma hastalığına yakalandı, kan kanseri diye geçiyor. Zamanla saçları döküldüğü için biz de aldığımız karar ile saçlarımızı sıfıra vurdurarak ona destek olmaya çalıştık.Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

ARKADAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Maddi açıdan elimizden geleni yaptık, manevi olarak elimizden bir tek bu geliyor. Ona destek olmak ve moral vermek. Bundan sonra da ona maddi ve manevi olarak her zaman moral vereceğiz” şeklinde konuştu.

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