Kanseri yenmişti! Semiramis Pekkan'ın son durumu

Superstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, köpeği Tina’yı gezdirirken merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan talihsiz kaza sonucu akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti. Yaptırdığı check up sonrası hastalığı ortaya çıkan Pekkan vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı.

Kemoterapi tedavisi biten Pekkan, mutluluğunu paylaşarak balon uçurmuştu. Sağlığına kavuşan Pekkan'dan yeni açıklama geldi.

SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Semiramis Pekkan, dün akşam Konstantinos Argiros'un Harbiye Açıkhava konserini dinlemek için geldi. Sağlık durumu hakkında konuşan usta isim "Gayet iyiyim teşekkür ederim. Bir sağa, bir sola gidiyoruz işte" ifadelerini kullandı.