Kanye West İstanbul'u salladı: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda görsel şölen,

Saat 21.00 sıralarında başlayan konserde Kanye West, özel olarak hazırlanan platform üzerinde sahneye çıktı.

Drone kamerasıyla kaydedilen görüntülerde sanatçının performansı ve stadyumu aydınlatan ışık şovları görsel bir şölen oluşturdu.

Konser alanını dolduran on binlerce müziksever de havadan görüntülendi.

METRODA ADETA İZDİHAM YAŞANDI

Konser öncesinde stadyuma ulaşmak isteyen binlerce kişi toplu taşıma hatlarına yönelirken, özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda yoğunluk oluştu. İstasyonlarda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Aktarma noktalarında uzun kuyruklar meydana gelirken, stadyuma çıkan yürüyen merdivenler ve merdiven boşluklarında da kalabalık dikkat çekti. Güvenlik görevlileri ve metro personeli, yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalıştı.

ÇIKIŞTA DA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Konser öncesindeki yoğunluğa rağmen müzikseverler etkinlik heyecanını cep telefonlarıyla görüntü çekerek ve sohbet ederek sürdürdü. Yetkililer, konserin sona ermesinin ardından da toplu ulaşım noktalarında benzer yoğunlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'un son yıllarda ev sahipliği yaptığı en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser, hem sahne performansı hem de yarattığı şehir içi hareketlilikle gündem oldu.