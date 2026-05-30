Kapadokya’da bayram yoğunluğu son günde de devam etti

Her yıl 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya, bu Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerin gözde rotaları arasında yer aldı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde bulunan bölge; milyonlarca yıllık doğal oluşumlarla şekillenen peribacaları, vadileri, kaya oyma tarihi yapıları ve yer altı şehirleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sundu.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN HAREKETLİLİK YAŞANDI

Bayram tatili boyunca özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanan bölgede, sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirirken, ATV ve atlı safari turlarına ilgi yoğun oldu.

Yerli turistler, gün doğumunda balonların oluşturduğu görsel şöleni izlemek için seyir noktalarına akın etti.

ÇEŞİTLİ BÖLGELER ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Başta Göreme Açık Hava Müzesi olmak üzere, Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Devrent Vadisi, Paşabağları, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Derinkuyu Yeraltı Şehri ziyaretçi akınına uğradı.

Bölgedeki restoran, kafe ve hediyelik eşya işletmelerinde de yoğunluk yaşandı.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

Turizm işletmecileri, bayram tatilindeki yoğunluğun bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, sezonun hareketli geçmesinden memnun olduklarını ifade etti.

İşletmeciler, yaz sezonu boyunca benzer yoğunluğun devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bayram tatilini değerlendirmek için Sakarya’dan Kapadokya’ya gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden etkilendiklerini söyledi.

"ETKİLEYİCİ BİR ATMOSFERİ VAR"

Duran Altu, "Bayram tatilini değerlendirmek için Kapadokya’ya geldik. İki gündür buradayız. Ürgüp, Avanos ve Göreme’yi gezdik. Çok farklı ve etkileyici bir atmosferi var. Her köşesi ayrı güzel" dedi.

"ANLATILDIĞI KADAR VARMIŞ"

Esma Ceylin Tekinoğlu ise, "Bayram tatili için Sakarya’dan geldim. İlk kez Kapadokya’yı görüyorum. Gerçekten anlatıldığı kadar varmış. Manzarası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle çok etkilendim. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

"KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR"

Engin Tekinoğlu da Kapadokya’yı çok beğendiğini belirterek, "Bu bayramı ailece burada geçirmek istedik. Çok doğru bir karar vermişiz. Bölge hem tarihi hem doğal güzellikleriyle insanı kendine hayran bırakıyor. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.