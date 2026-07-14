Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

Karabük merkez Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde A.Ç'ye (60) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra N.E. ile S.E.'ye ait evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK CAN VERDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında A.Ç.'ye ait evde tek başına olan 2 yaşındaki B.A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anneannenin, "Yavrum gitti" diyerek gözyaşı dökmesi, olayı haber alarak köye gelen babanın diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Yangın sırasında çocuğun ailesinin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada çocuğun evde yalnız kaldığı öğrenildi.

Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.