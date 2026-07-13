Karabük'te orman yangını

Karabük merkeze bağlı Sipahiler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yükselen yoğun dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

HELİKOPTER VE ARAZÖZLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması ve daha geniş bir alana yayılmaması için koordineli şekilde söndürme çalışmalarına başladı.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Helikopter havadan su bırakma çalışmalarını sürdürürken, kara ekipleri de arazözlerle yangının ilerleyişini durdurmak için kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.