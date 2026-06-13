Karabük’te tır ile kamyonet çarpıştı: Facia kıl payı atlatıldı

Karabük ile Kastamonu arasındaki kara yolunda yaşanan kazada, kontrolden çıkarak ana yola giren kamyonet ile seyir halindeki tırın çarpışması büyük bir tehlikeye yol açtı. Yaşanan çarpışma, olası bir faciayı kıl payı önledi.

KAMYONET KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YOLA ÇIKTI

Kaza, Göztepe yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.B. idaresindeki kamyonet, yan yoldan ana yola çıkmaya çalıştığı sırada fren yapmasına rağmen kayarak şeride girdi.

Bu sırada Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan tuğla yüklü tır, kamyonete çarpmaktan kaçamadı.

TIR ÇARPMASIYLA KAMYONET METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Şenol S. yönetimindeki tırın çarpmasıyla kamyonet savrularak birkaç metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle tırın kasasındaki tuğlaların bir bölümü yola döküldü.

Kazanın şiddetine rağmen olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

KAZA KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, kazayı tüm detaylarıyla kaydetti. Görüntülerde kamyonetin kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı, ardından tırın çarpmasıyla savrulduğu anlar net biçimde görüldü.

Görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi.

YOL KISA SÜRELİ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, yola savrulan tuğlaları temizleyerek güvenlik sağladı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmeler sonrası netlik kazanacak.