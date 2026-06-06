Karadeniz’de saldırıya uğrayan balıkçıları kurtaran tekne İnebolu Limanı'na çekildi

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Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında dün Türk bayraklı 'Duru 67' isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, hasar gören tekne batmıştı.

Bölgede bulunan 'Burak Kaya' isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki Cüneyt Varlık ile Serkan Ü., Mehmet Ö., Ferdi S. ve Ahmet Ö'yü kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkmıştı.

Cüneyt Varlık, yolculuk sırasında hayatını kaybetmişti.

BALIKÇI TEKNESİNE ULAŞTI

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'TCSG-96 gemisi', dün saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan 19 kişilik tıbbi ekiple hareket etmiş, saat 19.20'de İnebolu'ya 115 deniz mili mesafedeki 'Burak Kaya' adlı balıkçı teknesine ulaşmıştı.

TEKNE İNEBOLU LİMANI'NA GETİRİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiye sevk eden 'Burak Kaya' isimli balıkçı teknesi İnebolu Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği tekne iskeleye çekildi.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN KARAKOL KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER

Teknedekilerin ifade işlemleri için Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise Kastamonu Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Trabzon'un Akçaabat ilçesine gönderildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Saldırıda yaralanan 4 balıkçıdan Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



