Malatya'da halı sahada korku dolu anlar: Dili boğazına kaçtı
Battalgazi ilçesinde halı sahada rahatsızlanıp dili boğazına kaçan B.A., işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar'ın erken müdahalesiyle yeniden hayata tutundu. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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Malatya'da 4 Haziran Perşembe günü Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde B.A., arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamaya gitti.
Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan B.A., aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
DİLİ BOĞAZINA KAÇTI
Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar yardıma koştu.
B.A.'nın dilinin boğazına kaçtığını fark eden Akçınar, müdahalede bulundu.
DİLİ ÇIKARILINCA KENDİNE GELDİ
Akçınar'ın, boğazına kaçan dilini çıkarmasıyla B.A. kendine geldi.
Halı sahada yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)