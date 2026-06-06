Murat Kurum anlattı: TOKİ'nin 20 bin konut kampanyasının detayları

Sosyal konut projelerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Asrın seferberliği ve 500 bin sosyal konut projesinin ardından yeni bir proje daha duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlattığını açıkladı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Satışa çıkarılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını ya da tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Kurum, vatandaşların evlerine kısa sürede kavuşabileceğini söyledi.

Öte yandan projeye büyük ilgi gösteren vatandaşlar kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı.

MURAT KURUM 5 SORUDA YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Murat Kurum, vatandaşların soru işaretlerini giderdi.

Toplamda 5 soruya yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, tüm detayları anlattı.

HANGİ BÜYÜKLÜKTE KAÇ KONUT

Kaç konut olacağı ve büyüklüklerine ilişkin bilgi veren Kurum, "Yaklaşık 20 bin konut, 64 ilde satışta.

Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 1+1 konutlardan oluşan bir proje" dedi.

KİMLER FAYDALANABİLİR

Kampanyaya kimlerin başvuruda bulunabileceği sorusunu yanıtlayan Bakan, şunları kaydetti:

“18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.”

EV FİYATLARI NE KADAR

En merak edilen sorulardan biri olan ev fiyatlarına değinen Kurum, "2.1 milyondan başlayan, 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle.

3+1, 3.3 milyon Bursa'da 3.3 milyon lira 2+1, 3+1 de 3.9 milyon liraya.

Hatay'da 3.2 milyon 27 bin 000 lira taksitle." diye konuştu.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Bakan Kurum, bir diğer önemli konu olan ödeme seçenekleri hakkında ise şöyle konuştu:

“3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşin ödeyene yine yüzde 8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz.



Eğer vatandaşımız peşin alımının yüzde 50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.”

SATIŞLAR NE ZAMAN VE NASIL

Son olarak ise satışların ne zaman ve nasıl yapılacağı sorusuna yanıt veren Bakan, "5 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın şubelerinden doğrudan vatandaşlarımızı alabilecek.

17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek. Bankalardan doğrudan satış yapılacak." ifadelerini kullandı.