Karaman'da bariyerlere saplanan otomobil hurdaya döndü: Sürücü yaralandı

Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde, M.A. (20) yönetimindeki 42 V 7886 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, orta refüjde bulunan demir bariyerlere büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler aracın ön bölümüne saplanırken, otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kaza sonrası jandarma ve trafik polisleri, kara yolunda güvenlik önlemleri alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Araçtan kopan parçaların yola saçılması nedeniyle bölgede bir süre temizlik ve kurtarma çalışması yürütüldü.

Hasarlı otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından kazaya ilişkin detayların netlik kazanacağı öğrenildi.