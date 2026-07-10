Karaman'da gölete giren çocuk boğuldu
Karaman'da serinlemek için sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.
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Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki sulama göletine giren İsmail Aktaş'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)