Karar Resmi Gazete'de: Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener'in yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesine ilişkin TBMM Kararı'nda, "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca Genel Kurul'un 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığı'na seçilmiştir" ifadesi yer aldı.

METİN YENER KİMDİR?

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Başbakanlık'ta uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başladı.

Başbakanlık uzmanı, daire başkanı, kanunlar ve kararlar genel müdür yardımcısı, personel ve prensipler genel müdürü olarak Başbakanlık'ta görev yapan Yener, 3 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

Gazi Üniversitesinde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yener, aynı zamanda Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği Başkanı.

Yener, 22 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı'na seçilmişti.