Karasu Ovası'nda sulama hattı yeniden patladı: 2 bin dönüm çeltik susuz kaldı

Türkiye'nin önemli çeltik üretim alanlarından biri olan Karasu Ovası'nda sulama altyapısında yaşanan yeni arıza, üreticileri bir kez daha endişelendirdi. Kısa süre önce onarılarak yeniden hizmete alınan sulama ana hattının tekrar patlaması nedeniyle binlerce dönümlük tarım arazisine su verilemezken, sıcak havanın etkisiyle ürünlerde kuruma riski giderek artıyor.

AYNI ANA HAT İKİNCİ KEZ ARIZALANDI

Karasu Ovası'nda sulama ana hattında 9 Haziran'da meydana gelen ilk patlak, Erfelek Sulama Kooperatifi ile Devlet Su İşleri ekiplerinin yaklaşık üç gün süren çalışmasının ardından giderilmiş ve sistem yeniden devreye alınmıştı.

Ancak aynı hatta yeniden meydana gelen arıza nedeniyle sulama faaliyetleri bir kez daha durdu. Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacı nedeniyle üreticiler, yaşanan kesintinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

2 BİN DÖNÜM ÇELTİK SU BEKLİYOR

Arızanın devam etmesiyle birlikte yaklaşık 2 bin dönümlük çeltik ekili alan sulama yapılamadığı için risk altına girdi.

Üreticiler, gübreleme ve ilaçlama döneminde yeterli suyun verilememesinin bitki gelişimini olumsuz etkilediğini, yüksek sıcaklıkların da etkisiyle tarlalarda kurumaların başladığını belirtiyor.

"GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, sorunun Kurban Bayramı'ndan bu yana aralıklarla devam ettiğini belirterek, yaşanan aksaklığın üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi.

Ünal, yaklaşık 2 bin dönüm çeltik tarlasının su beklediğini ifade ederek, ürünlerin susuzluk nedeniyle zarar görmeye başladığını dile getirdi. Devlet Su İşleri ile elektrik dağıtım ekiplerinin bugüne kadar makine ve ekipman desteği sağladığını belirten Ünal, sorunun sürekli tekrar etmemesi için ilgili kurumların bölgede kapsamlı inceleme yaparak kalıcı bir çözüm üretmesini istedi.

ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arızanın giderilmesi için Erfelek Sulama Kooperatifi ekiplerinin patlağın meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, sulama sisteminin en kısa sürede yeniden devreye alınmasını hedeflediklerini belirtirken, üreticiler ise çalışmaların hızla tamamlanmasını ve tarımsal üretimin daha fazla zarar görmemesini bekliyor.

ÜRETİCİLER ALTYAPI YATIRIMI TALEP EDİYOR

Bölgedeki çiftçiler, sulama ana hattında sık sık yaşanan arızaların üretim planlamasını olumsuz etkilediğini ifade ederek mevcut altyapının yenilenmesini talep ediyor. Üreticiler, özellikle çeltik gibi sürekli suya ihtiyaç duyan ürünlerde yaşanan her kesintinin hem verim hem de ekonomik kayıp anlamına geldiğine dikkat çekiyor.