Karsan, 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'daki büyümesini sürdürdü

İstanbul'da düzenlenen Busworld 2026 Fuarı'nda yenilikçi modellerini sergileyen Karsan, elektrikli ve otonom araç teknolojileriyle küresel arenada gövde gösterisi yaptı.

Şirket fuarda, dünyanın ilk planlanmış rotada yolcu taşıyan Seviye-4 otonom otobüsü Otonom e-ATAK'ın yanı sıra e-ATA 12 ve e-ATA 18 modellerini ziyaretçilerle buluşturdu.

AVRUPA PAZARINDA KARSAN FIRTINASI

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa elektrikli toplu ulaşım pazarında yüzde 6,9 pay elde eden şirket, altı farklı Avrupa ülkesinde ilk üç sırada yer alıyor.

Hırvatistan'da yüzde 100 pazar payıyla lider olan marka; Litvanya, Portekiz, Romanya, Fransa ve Polonya pazarlarında da üst sıralarda konumlanıyor.

TÜRKİYE VE İHRACAT PAZARININ LİDERİ

Türkiye'de 2025 yılında gerçekleşen 69 adet elektrikli toplu ulaşım aracı satışının tamamını üstlenen Karsan'ın şu anda ülkemizin çeşitli şehirlerinde 149 aracı aktif hizmet veriyor.

Ayrıca şirket, 2019-2025 yılları arasında Türkiye'den Avrupa'ya yapılan elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 81'ini tek başına gerçekleştirdi.

Toplamda 3 kıtada ve 28 ülkede 2 bin 400'den fazla elektrikli aracı bulunan mobilite devi, 500 milyon kilometreyi aşan deneyimiyle küresel bir referans haline geldi.

Başarılı modelleri e-JEST ve e-ATAK ise kendi segmentlerinde 6 yıldır Avrupa pazarındaki liderliklerini korumaya devam ediyor.