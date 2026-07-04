Kars'ta bir vatandaşın ayılara türkü söylediği anlar sosyal medyada viral oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gülümseten görüntü...

İlçede özellikle yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine inmeye başlayan bozayılar, bu kez ilginç görüntülerle gündem oldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezindeki çöp konteynerlerine gelen anne ayı ve iki yavrusu, çevrede bulunan sokak köpeklerine aldırış etmeden yiyecek aramaya başladı.

AYILARI İZLERKEN TÜRKÜ SÖYLEDİ

O sırada bölgede bulunan Arif Karadağ, ise cep telefonu kamerasıyla ayı ailesini görüntülemeye başladı.

Anne ayı ve yavrularını izleyen vatandaş, "Oğul balası var, balası var, uçan kuşun balası" türküsünü söyleyince ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Türkü eşliğinde konteynerde yiyecek aramayı sürdüren ayı ailesinin sakin tavırları dikkat çekerken görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere, "Ayılar da türkü dinledi", "Doğayla iç içe yaşamın en güzel hali" ve "Sarıkamış'tan yine unutulmayacak görüntüler" yorumları yaptı.

Görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

SIK SIK ŞEHİRE İNİYORLAR

Öte yandan, Sarıkamış'ta yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanlarına inen boz ayılar zaman zaman güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyor.

Vatandaşın ayı ailesine söylediği türküyle hafızalara kazınan görüntüler ise, Sarıkamış'ta insan ve yaban hayatının iç içe yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.