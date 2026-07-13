Kars'ta kaybolan 17 yaşındaki genç, sağ salim bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Boyalı köyü kırsalında sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak amacıyla evden ayrılan Abdulsamet D.'den uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgede olası riskler göz önünde bulundurularak arama çalışması başlatıldı.

JANDARMA, AFAD VE UMKE SEFERBER OLDU

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, kırsal arazide koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalar kapsamında gençten gelebilecek izleri değerlendirerek arama faaliyetlerini sürdürdü.

Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda Abdulsamet D.'ye ulaşıldı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bulunmasının ardından UMKE ekipleri tarafından olay yerinde ilk sağlık kontrolü yapılan 17 yaşındaki gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirlenen Abdulsamet D., gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI MUTLU SONLA TAMAMLANDI

Yetkililer, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kayıp ihbarının kısa sürede sonuçlandırıldığını belirtirken, olayın herhangi bir can kaybı veya sağlık sorunu yaşanmadan sonlanması hem ailesine hem de bölgede görev yapan ekiplere rahat bir nefes aldırdı.