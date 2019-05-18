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Kars’ta kaybolan 3 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor

Oyun oynarken 7 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları, yeniden başladı.

İHA | 18.05.2019 - 08:51..
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Kars Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 2019 Pazar günü, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için gece ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.

SIĞ BÖLGELER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Havanın aydınlanması ile sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarını; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi yürütüyor. Küçük Nurcan’ı arama çalışmalarında zor bölgelerde devreye giren “kurbağa adam” ekibi, dere kenarında ağaç diplerine girererek adeta sığ bölgeleri didik didik arıyor.

Kars’ta kaybolan 3 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor

KÖY HALKI DA DESTEK VERİYOR

İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetindeki "Atak" iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor. Kayboluşunun 7 gününde de arama çalışmalarına başlayan ekipler, bazı bölgelerde suyun akış yönünü iş makineleriyle değiştiriyor. Küçük Nurcan Sade’yi arama çalışmaları Ortakale, Kazıkale ve Çayarası köylerinde yürütülüyor. Arama çalışmaları havadan görüntülendi. Nurcan Sade’yi arama çalışmaları devam ederken, Ortakale Köyü’nde sessiz bekleyiş hüküm sürüyor.

Kars’ta kaybolan 3 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan 3 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor

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