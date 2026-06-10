Kars'ta kızıl tilkilerin oyunu ve güç mücadelesi görüntülendi

Kars'taki doğal yaşam alanlarından birinde görüntülenen iki kızıl tilki, açık arazide uzun süre birlikte vakit geçirdi.

İlk başta temkinli hareketler sergileyen tilkilerin, kısa süre sonra birbirlerine yaklaşarak hareketli bir mücadeleye başladığı görüldü.

Zaman zaman karşı karşıya gelen tilkiler, çevikliklerini ve reflekslerini sergileyen ani hamlelerle dikkat çekti. Mücadelenin sertlikten uzak, daha çok oyun havasında geçtiği gözlendi.

GÜÇ GÖSTERİSİ VE OYUN BİR ARADA

Kameralara yansıyan görüntülerde; tilkilerin bazen birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı, bazen de oyun oynarcasına koşup kovalamaca yaptığı görüldü. Dakikalar boyunca devam eden bu etkileşim, yaban hayatında sıkça rastlanan sosyal davranış örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Tilkilerin birbirlerinin etrafında dönerek yaptıkları ani manevralar ve karşılıklı hamleleri, doğadaki yaşam mücadelesinin yanı sıra hayvanların sosyal yönlerini de ortaya koydu.

SEVİMLİ HAREKETLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Mücadele sırasında zaman zaman birbirlerine yaklaşan ve kısa süreli temaslarda bulunan kızıl tilkiler, sergiledikleri sevimli davranışlarla izleyenlerin beğenisini kazandı. Özellikle oyun havasında geçen kovalamacalar ve çevik hareketler, görüntülere ayrı bir renk kattı.

Doğal yaşamı yakından takip edenler için nadir ve etkileyici anlar sunan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının canlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Yaklaşık birkaç dakika boyunca devam eden oyun ve güç gösterisinin ardından iki kızıl tilki, geldikleri yönde ilerleyerek bölgeden uzaklaştı. Doğanın sessiz sakinleri, kısa süreli gösterilerinin ardından yeniden gözlerden kayboldu.

Kars'ın geniş bozkırları ve doğal yaşam alanlarında kaydedilen bu görüntüler, yaban hayatının doğal akışına tanıklık eden unutulmaz anlardan biri olarak hafızalara kazındı.