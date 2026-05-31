Kars'ta şehitler diyarı sis denizine gömüldü

Kars'ta görsel şölen.

Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar, kıvrılarak uzanan menderesler ve Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu sis bulutları arasında kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları görsel şölen oluştururken, bölgenin doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi.

HAYRAN BIRAKTI

Sisin arasında yükselen sarıçam ağaçları izleyenleri hayran bıraktı.

Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca etkili olan sis bulutu ortaya eşsiz manzaralar çıkarırken, coşkuyla akan menderesler doğaya ayrı bir güzellik kattı.

ATMOSFER GÖRENLERİ MEST ETTİ

Sis bulutlarının arasında kaybolan sarıçam ormanları, kıvrılarak ilerleyen karayolu ve bölgeyi çevreleyen menderesler yer aldı.

Doğanın sunduğu eşsiz atmosfer görenleri mest etti.

YAZ AYLARINDA DA GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kış turizmiyle adından söz ettiren Sarıkamış, yaz aylarında da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Sis bulutları arasında oluşan manzara, bölgenin doğa turizmi açısından ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha ortaya koydu.