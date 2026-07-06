Kars'ta valilik aracındaki Türk bayrağını öpen kadını, Vali Polat makamında ağırladı

Öğle saatlerinde Kars Valiliği binası önünden geçen Neriman Öztürk, Vali Ziya Polat'ın makam aracında bulunan Türk bayrağını öpüp eliyle okşadıktan sonra yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN MAKAMDA AĞIRLANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından Vali Polat, Öztürk'ü valilikte misafir etti.

Ziyarette Öztürk'e Türk bayrağı hediye eden Vali Polat, bayrağa gösterdiği sevgi ve saygı nedeniyle teşekkür ederek, çocukların vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Polat, "Allah sizden razı olsun. Bize bunu anlayan ve iyi anlatan büyükler lazım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

"BAYRAK İÇİN GÖZÜMÜ KIRPMAM"

Neriman Öztürk ise, "Bayrak için gözümü kırpmam. Bu benim vatandaşlık görevim. Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk deyince içimde bir şeyler oluyor. Bu vatanın bir çakıl taşı bile önemli. Bayrağımız var olsun ki biz de yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Vali Polat, Neriman Öztürk'ü valilik binasından uğurladı ve makam aracıyla evine gönderdi.