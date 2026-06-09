Kastamonu'da alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu’da Akmescit Mahallesi Kırkodalı Sokak'ta Tayfun ve Hülya Haliloğlu çiftine ait, iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ YANGINI BİLDİRDİ

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevresinde bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.