Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kastamonu'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kornopa köyü mevkiinde İsmail Yıldırım idaresindeki otomobil ile E.K. yönetimindeki traktör çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince İsmail Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlenirken traktör sürücüsü E.K. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)