Katar Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
B Grubu'nda Kanada, İsviçre ve Bosna Hersek ile karşılaşacak Katar'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu duyuruldu.
Katar Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Katar Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Julen Lopetegui, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.
ADAY KADRO
B Grubu'nda Kanada, İsviçre ve Bosna Hersek ile karşılaşacak Katar'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),
Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),
Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)