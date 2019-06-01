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Kaybolan çobanın şapkası gölde bulundu

Bursa'nın İznik İlçesinde sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'tan haber alınamadı. Çobanın şapkası gölette bulunanca dalgıçlar arama yaptı.

DHA | 01.06.2019 - 03:48..
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Bursa'nın İznik İlçesinde çobanlık yapan Ahmet Sağdıç, sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evden çıktı.

Kaybolan çobanın şapkası gölde bulundu

DALGIÇLAR ARAMA YAPTI

Akşam eve dönmeyen Sağdıç'ın ailesi kendisine ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine jandarma Sağdıç'ı bulabilmek için arama çalışmalarına başladı. Jandarma, Sağdıç'ın koyunları otlattığı bölgede bulunan göletin kenarında şapkasını buldu. Göletin içerisinde de bir koyunun öldüğünü gören jandarma, Sağdıç'ın suya düşen koyunu kurtarmak için gölete girip boğulmuş olabileceğinden endişelenildi.Kaybolan çobanın şapkası gölde bulundu

Bunun üzerine AFAD ve Deniz Polisi'nden yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekibi ve dalgıçlar, gölette arama çalışmaları başlattı.Kaybolan çobanın şapkası gölde bulundu

Kaybolan çobanın şapkası gölde bulundu

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