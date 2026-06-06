Kayseri'de annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kayseri'de saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1'inci Cadde'deki 6 katlı binada, Erkan K. ile eşi Ayşe K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan K., oğlu E.K. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Erkan K., ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi E.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.