taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0418
Euro
6.5507
Altın
1577.63
Borsa
120540.53
Gram Altın
306.405
Bitcoin
62217.68

Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi

Kayseri’de çığ bölgesinde ekiplerin arama çalışmaları ikinci çığ tehlikesi nedeniyle sona erdi.

İHA | 14.02.2020 - 02:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Bostanlı mevkiinde akşam saatlerinde yola çığ düştü.

ÇIĞ ALTINDA KALAN KİMSE YOK

Düşen çığ nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada çığ altında kalan araç yada şahsın olmadığı belirlendi. Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İKİNCİ ÇIĞ DÜŞMESİ İHTİMALİ NEDENİYLE ÇALIŞMA SONA ERDİ

AFAD İl Müdürü Osman Atsız, yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından bölgeye kısa sürede ulaşıldığını ve arama çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Bölgede yapılan aramada olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını kaydeden Atsız, ikinci bir çığ düşmesi ihmali olduğundan dolayı arama çalışmalarının sona erdirildiğini belirtti. Atsız, sabah saatlerinde bölgede yapılacak olan çalışmanın ardından kapanan yolun yeniden trafiğe açılacağını dile getirdi.

Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi

Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi

Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi

Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi

İlginizi Çekebilir
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil
Olumusuz hava koşulları ve kar yağışı yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Yurt genelinde 27 ilde eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalar'da atlı faytonların yerine geçecek olan elektrikli taşıma işini İETT'nin yapmasına karar verdi.
Meyhanede sendika kutlaması
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 53. yıldönümü meyhanede düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Yaşar Güler Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genel Kurmay Başkanı ile telefonda görüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
157
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
2
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
7
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
0
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil
0
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir