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Kayseri'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ensonhaber / İHA
Kayseri'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Davud El-Kayseri Caddesi'nde M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından M.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)