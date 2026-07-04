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Kayseri'de düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de düğünde yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

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Kayseri'de düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Bulvarı'nda düğün salonunda F.C.K. ile R.O., öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.C.K., bıçakla R.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.O., daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi