Kayseri'de düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de düğünde yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Bulvarı'nda düğün salonunda F.C.K. ile R.O., öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.C.K., bıçakla R.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.O., daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi