Kayseri'de feci kaza: 3 ölü 5 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi'nde Y.B.'nin kullandığı otomobil ile H.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ 5 YARALI
Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)