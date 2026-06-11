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Kayseri'de feci kaza: 3 ölü 5 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

AA AA
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Kayseri'nin Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi'nde Y.B.'nin kullandığı otomobil ile H.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)