Kayseri’de kayıp çocuk zabıta memurunun omzunda ailesine kavuştu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, ailesiyle birlikte bulunduğu sırada kaybolan bir çocuk, kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgede polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışması başlatılırken çocuk, bir süre sonra zabıta memuru tarafından sağ salim bulundu.

MEMUR KAYIP ÇOCUĞU AİLESİNE OMUZUNDA GETİRDİ

Zabıta memurunun çocuğu omzuna alarak ailesine götürdüğü anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aile, çocuklarını bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, duyarlılığı ve çabası nedeniyle zabıta memuruna teşekkür etti.