Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Kayseri Kocasinan Bulvarı üzerinde M.A.H. yönetimindeki 38 AGE 038 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarında bulunan tesisin çitlerini aşarak bahçeye girdi. Çarpmanın etkisiyle araç, neredeyse tanınamayacak hale geldi.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.A.H. ile araçta yolcu olarak bulunan T.N.Ö. ve M.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın şiddeti, olay yerindeki görüntülere de yansıdı. Bahçeye savrulan otomobilde oluşan ağır hasar dikkat çekerken, aracın ön ve yan bölümlerinin büyük ölçüde zarar gördüğü görüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Direksiyon hakimiyetinin neden kaybedildiği ve kazanın oluş şeklinin net olarak belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.