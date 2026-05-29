Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'ndeki arazide kuzenler A.D. ile B.D. arasında ot ilaçlama nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Kocasinan Bulvarı'nda bir araya gelen kuzenlerden B.D., A.D.'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN KUZEN ARANIYOR
A.D., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan B.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)