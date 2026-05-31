Tekirdağ'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
Tekirdağ'da yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda H.B.Ç. idaresindeki yolcu midibüsü, C.S'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan H.S. hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, midibüsün çarptığı hafif ticari aracın savrularak park halindeki tıra çarpması ve ardından devrilmesi yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)