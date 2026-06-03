Kayseri’de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri’de Kayabaşı Mahallesi 75'inci Sokak'taki tek katlı metruk evde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.