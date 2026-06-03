Kayseri’de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Kocasinan ilçesinde tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Kayseri’de Kayabaşı Mahallesi 75'inci Sokak'taki tek katlı metruk evde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)