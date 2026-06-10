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Kayseri'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kayseri'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde akaryakıt istasyonundan yola çıkan K.G. idaresindeki otomobil ile D.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine  bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)