Kayseri'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Kayseri'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde akaryakıt istasyonundan yola çıkan K.G. idaresindeki otomobil ile D.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)