Kayseri'de polis, apartmana sıvı süren kadını arıyor

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından vatandaşlar evlerinde kalarak tedbirler almaya devam ederken, bir apartmanda gerçekleşen olay ekipleri harekete geçirdi.

ŞÜPHELİ APARTMANA SIVI SÜREREK UZAKLAŞTI

Kayseri'de İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın sakinleri, asansör kapısına sıvı sürüldüğünü farkederek güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerasını inceleyen kişiler, yüzü maskeli kadının poşetten çıkardığı sıvıyı asansörün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına sürüp ayrıldığını gördü.

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Apartman sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine inceleme ekibi gönderildi.

Ön incelemerde sıvının yağ olduğu belirlenirken, polis ekipleri aynı mahalledeki başka bir binada daha rastlanan benzer durumla da bağlantısının olduğu değerlendirilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.