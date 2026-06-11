Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki odasını geri istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye geri döndü.

Mutlak butlan kararı ile delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı anlaşılan Özgür Özel ve ekibi, görevden alındı.

Ancak Özel ve ekibi mutlak butlan kararını tanımıyor.

CHP'de kavga giderek büyürken, bir yandan da iki başlılık yaşanıyor.

Koltuk kavgasının sürdüğü CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi.

MECLİS'E DİLEKÇE VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "makam odası" için dilekçe verdiği öğrenildi.

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GRUP TOPLANTISI KRİZİNDEN SONRA BAŞVURDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında TBMM'de konuşması bekleniyordu.

Ancak sabahın erken saatlerinde Meclis önünde Özel'i ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında arbede yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nde bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e makam odası için yaptığı başvurunun da bu kriz sonrası geldiği öğrenildi.

"MAKAM ODAMI BOŞALTISIN"

Dün yapılan CHP MYK'sı ile partide 9 milletvekilini kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk eden Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığına ilettiği dilekçede Meclis'te Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının da boşaltılmasını istedi.

HENÜZ YANIT VERİLMEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna henüz bir yanıt verilmedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru ile Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği oylamanın da iptal edilmesini talep etmişti.

Her iki başvuruya da bu hafta içerisinde dönüş yapılması bekleniyor.

HANGİ İSİMLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Buna göre; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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