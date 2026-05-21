Özgür Özel'den ilk açıklama: Ben size mücadele vadediyorum
Mutlak butlan kararı sonrası ne diyeceği merak konusu olan Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. "Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum" diyen Özel, "Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.
CHP'de yeni yönetim...
CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davadan 'mutlak butlan' kararı çıktı.
YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU DEVRALACAK
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.
ÖZEL'DEN KARAR SONRASI İLK MESAJ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından sosyal medya hesabından, 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı.
Özel'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum.
Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum.
Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!"CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hayırlı olsun Özgür Özel yönetiminden genel merkezi terk etmeme çağrısı: Valizleriyle geldiler CHP'de 'mutlak butlan' kararının gerekçeleri