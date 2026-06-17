Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert mesaj

CHP'de kriz büyüyor.

Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'den devralan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi arındırmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada 9 milletvekilinin ihracını istediklerini söyleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün Özgür Çelik'in de içinde olduğu 6 il başkanını yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Açıklama sonrası Özgür Özel ve ekibi karara tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

"CHP NE SENİN NE DE MASALARDA DELEGE SATIN ALMAYA ÇALIŞANLARIN OYUN ALANI DEĞİL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır.



Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz.



Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir.”

"ÖNCE TÜRKİYE DİYEN MİLLİCİ VE KAMUCU DURUŞUN TA KENDİSİYİZ"

CHP’nin, Türkiye’nin kurucu iradesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihi veballerin hesabını vermelidir.



Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz.”

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